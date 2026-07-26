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Dünya
AA 26.07.2026 11:42

Rusya: Ukrayna'nın Kiev ve Odessa'daki askeri tesislerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa bölgesindeki askeri tesisleri vurduklarını bildirdi.

Rusya: Ukrayna'nın Kiev ve Odessa'daki askeri tesislerini vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece Kiev'de ve Odessa bölgesinde askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kiev'de insansız hava araçları (İHA) üreten 'Smart Intelligent System' isimli sanayi fabrikası, İHA montaj ve depolama merkezi, Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı'nda da askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı tesisleri ile yağ ve yakıt tankları vuruldu."

Açıklamada, saldırıların havadan ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlendiği aktarıldı.

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