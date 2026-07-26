KOBİ'lere 20 milyon liraya kadar hibe desteği

TÜBİTAK'tan edinilen bilgiye göre, Türkiye'deki kuruluşların uluslararası araştırma ve yenilik işbirliklerine katılımını artırmak amacıyla "Yenilikçi KOBİ'ler için Avrupa Ortaklığı/Eurostars-3 Programı"nın 2026 yılı ikinci çağrısı açıldı.

Programla, yenilikçi KOBİ'lerin AR-GE, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek sağlanıyor.

Çağrı kapsamında da yeni ürün geliştirilmesi, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, kalite ve standartların yükseltilmesi, maliyetleri azaltacak yeni tekniklerin oluşturulması ve üretim teknolojilerinin tasarlanmasına yönelik projeler bekleniyor.

Çağrıyla, uluslararası AR-GE ve yenilik projeleriyle başvurmak isteyen Türkiye'de yerleşik KOBİ'lere destek verilecek.

Koordinatörü bir KOBİ olmak üzere, en az iki Eurostars üyesi ülkeden kuruluşun yer aldığı uluslararası AR-GE projeleri aracılığıyla, kısa sürede piyasaya sürülebilecek ürün, süreç ya da hizmetin geliştirilmesi önem taşıyor.

Programla özel sektör öncülüğünde üniversite ve kamu kuruluşlarının da katkı sunduğu ihtisaslaşmış AR-GE ve yenilik konsorsiyumlarının oluşturulması öngörülüyor. Böylece Türkiye'deki kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişmesi, teknoloji transferinin hızlanması ve edinilen bilgi ile deneyimin özgün teknolojilere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Geliştirilecek ürünlerle uluslararası pazarlara erişimin ve ihracatın artırılması, ithalat bağımlılığının ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması da amaçlanıyor.

Çağrıya Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri, yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile araştırma altyapıları başvurabilecek.

Aynı uluslararası projede Türkiye'den birden fazla kuruluşun bulunması halinde, Türk ortaklar ayrı ayrı değil, birlikte tek bir ulusal ön proje ve ikinci aşama proje başvurusu yapacak.

Ortaklı başvurulara 850 bin euroya kadar bütçe

Toplam bütçesi 4 milyon euro olan çağrıda, her bir Türk proje ortağının bütçesi 600 bin euroyu geçemeyecek. Türkiye'den birden fazla kurum veya kuruluşun ortak başvurusunda ise toplam proje bütçesi en fazla 850 bin euro olabilecek.

Sermaye şirketi olmayan kurumların bütçe payı, toplam proje bütçesinin yüzde 50'sini ve 300 bin euroyu aşamayacak. Projelerin süresi en fazla 36 ay olacak.

Destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ'ler için yüzde 75 olarak uygulanacak. Kamu idareleri, özel bütçeli idareler, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu araştırma merkez ve enstitüleri yüzde 100'e kadar desteklenebilecek.

Çağrıya uluslararası başvurular, 10 Eylül'de sona erecek.

Ulusal ön proje başvuruları da 24 Eylül'de tamamlanacak. Uluslararası değerlendirmede kabul edilen projeler yeniden ulusal hakem değerlendirmesine alınmayacak.

TEYDEB programlarıyla küçük ve orta boy işletmelere destek

Öte yandan, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığınca (TEYDEB) yürütülen Sanayi AR-GE Destek ile KOBİ AR-GE Başlangıç Destek programları kapsamında başvurular alınmaya başlandı.

Programlarla, tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni ürün tasarlanması ve geliştirilmesi, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, ürün kalitesini artıracak veya maliyetleri azaltacak yeni teknikler ile üretim teknolojilerinin oluşturulmasına yönelik AR-GE ve yenilik projeleri desteklenecek.

Sanayi AR-GE Destek Programı kapsamında KOBİ'lerin uluslararası pazarlara yönelik ürün geliştirme, yurt dışına bağımlı olunan alanlarda rekabetçi yerli teknolojiler kazanma ve güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünler ortaya çıkarma kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı ile de özellikle AR-GE faaliyetlerine başlangıç aşamasındaki KOBİ'lerin sistematik proje yürütme yetkinliği kazanması, işletmelerde AR-GE ve yenilikçilik kültürünün yaygınlaşması, yerlileşmenin ve teknolojik rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

İlk 5 projeye yüzde 75 destek

Yeni dönemde Sanayi AR-GE Destek Programı kapsamında uygulanacak destek oranı, firmanın desteklenen proje sayısına göre kademeli belirlenecek.

Firmaların desteklenen ilk 5 projesinde destek oranı yüzde 75, 6'ncı ve sonraki projelerinde yüzde 60 olacak. Her iki durumda da proje başına verilecek hibe desteği en fazla 20 milyon lira olarak uygulanacak.

Çağrıya en fazla 24 ay süreli projeler sunulabilecek. Prototip veya klinik test gibi proje çıktısının ticari ürüne dönüşmesi için gereken çalışmalar nedeniyle projenin bu sürede tamamlanamaması durumunda destek süresi, değerlendirme sonucunda bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yüzde 50 artırılabilecek. Toplam süre 36 ayı geçemeyecek.

İki programda da firmaların daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerinin ticarileşme performansı değerlendirmeye yansıtılacak.

Başvurular yalnızca KOBİ niteliğindeki sermaye şirketleri tarafından yapılabilecek. Sanayi AR-GE Destek Programı için proje başvuruları 26 Ekim'de sona erecek.

KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı'nın çağrı kapanış tarihi ise 11 Kasım olarak belirlendi.