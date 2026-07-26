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Gündem
AA 26.07.2026 11:12

Bir sınıfta 4 öğretmen değişince KDK devreye girdi

Antalya'da bir ilkokul sınıfında kısa süre içinde 4 öğretmen değişikliği yaşanması üzerine KDK'ya yapılan başvuruda, sınıfa eğitim öğretim yılı boyunca kesintisiz görev yapabilecek bir öğretmenin görevlendirilmesi tavsiye edildi.

Bir sınıfta 4 öğretmen değişince KDK devreye girdi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) kararına göre, Antalya Kepez'de bir ilkokul sınıfının öğretmeni doğum iznine ayrıldı. Öğretmenin izne ayrılmasının ardından aynı sınıfta kısa süre içinde 4 öğretmen değişikliği yaşandı.

Bunun üzerine bir veli, öğrencilerin eğitim hakkı, eğitimde fırsat eşitliği ve çocuğun üstün yararı ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi adına alanında uzman, kadrolu veya süreç sonuna kadar kesintisiz görev yapacağını taahhüt eden, yeterli pedagojik donanıma sahip bir öğretmenin görevlendirilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

"Öğrencilerin akademik ve psikososyal gelişimi olumsuz etkilenebilir"

KDK'nin kararında, eğitim hizmetinin yalnızca şeklen değil, pedagojik istikrar gözetilerek kesintisiz şekilde yürütülmesinin idarenin temel yükümlülüklerinden biri olduğu vurgulandı.

Sık öğretmen değişikliklerinin, öğrencilerin akademik ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebileceğine işaret edilen kararda, bu durumun Anayasa'da güvence altına alınan eğitim hakkı ile ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Ayrıca, tavsiye kararı sonrası Milli Eğitim Bakanlığınca 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca söz konusu okulda görevlendirilmek üzere başka bir okuldan sınıf öğretmeni görevlendirildi.

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