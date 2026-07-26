İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde evleri iş makineleriyle yıktı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri gece saatlerinde Nebatiye vilayetinde İbil es-Saki ile Hıyam beldeleri arasındaki Neba İbil bölgesinde çok sayıda evi iş makinesiyle yıktı ve tahrip etti.

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde son günlerde evleri patlayıcılarla havaya uçurmayı sürdürüyor.

Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

İşgalci ⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 330 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.