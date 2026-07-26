Parçalı Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.07.2026 08:56

Brezilya hükümeti, ABD'li yetkililerin vize taleplerini reddetti

Brezilya hükümeti, ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde seçim yetkilileriyle görüşmek üzere ülkeye gelmek isteyen ABD Dışişleri Bakanlığından iki yetkiliye vize vermedi.

Brezilya hükümeti, ABD'li yetkililerin vize taleplerini reddetti

Brezilya Devlet Ajansı Agencia Brasil'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu Müsteşar Yardımcısı Riley Barnes ile aynı birimde görev yapan Müsteşar Yardımcısı Vekili Samuel Samson'ın vize başvuruları Brezilya hükümeti tarafından reddedildi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li yetkililerin seçim sürecinde ifade özgürlüğüne ilişkin konuları görüşmeyi amaçladığını, ancak söz konusu ziyaretin gerekçesini uygun bulmadığı için vize başvurularını reddettiğini bildirdi.

Yerel basına göre, Brezilya hükümeti, ziyaretin seçim sürecini siyasallaştırabileceği gerekçesiyle ABD'li yetkililerin ülkeye girişine izin vermedi.

Haberde, Brezilya'nın seçimlerde uluslararası gözlemcileri kabul etme geleneğine sahip olduğu ancak ABD'li yetkililerin gözlemci olarak değil, farklı bir amaçla ülkeye gelmek istediğinin öne sürüldüğü belirtildi.

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro, 4 Ekim'de yapılacak seçimlerde yeniden aday olan Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın en güçlü rakibi olarak gösteriliyor.

Vize talebinin, Flavio Bolsonaro'nun hafta içinde başkent Brazilya'da yaklaşık 40 ülkenin temsilcileriyle yaptığı toplantıda, Brezilya'daki elektronik seçim sisteminin Venezuela merkezli "Smartmatic" şirketi tarafından sağlandığını herhangi bir kanıt sunmadan öne sürmesinin hemen ardından gelmesi dikkati çekti.

Yüksek Seçim Mahkemesi ise bu iddiayı yalanlayarak, bahsi geçen şirketin Brezilya seçim sisteminde kullanılan elektronik seçim sandıklarını veya yazılımları hiçbir zaman tedarik etmediğini belirtti.

ETİKETLER
Brezilya ABD
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail, Filistin topraklarına yönelik gasbını genişletmeyi amaçlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:43
Rusya: Ukrayna'nın Kiev ve Odessa'daki askeri tesislerini vurduk
11:40
Antalya'da kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 5 ölü, 2 yaralı
11:35
Türkiye'de YouTube'un en çok arananı belli oldu
11:15
Bir sınıfta 4 öğretmen değişince KDK devreye girdi
11:18
İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde evleri iş makineleriyle yıktı
10:52
MEB Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu başladı
Bulutların üzerindeki yayla: Huser
Bulutların üzerindeki yayla: Huser
FOTO FOKUS
Kastamonu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kastamonu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ