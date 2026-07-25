Çok Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.07.2026 22:01

İran: 15 günlük süreçte 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA'yı imha ettik

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini bildirdi.

İran: 15 günlük süreçte 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA'yı imha ettik

İran'ın Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına açıklama yapan Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD ordusuna verilen hasara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhibbi, bölgedeki üslerde bulunan ABD’ye ait 8 yakıt ikmal uçağı, 1 adet F-15 savaş uçağı, 1 adet C-17 nakliye uçağı, 1 adet P-8 keşif uçağı ve 17 İHA'nın imha edildiğini söyledi.

Muhibbi, saldırılarla birlikte hasar verilen diğer unsurları şu şekilde sıraladı:

“9 komuta ve kontrol merkezi, 5 uydu haberleşme sistemi, 6 Patriot hava savunma radarı, 3 hava ve deniz kontrol-izleme radarı, 8 keşif ve erken uyarı radarı, 7 hava füze savunma radarı, 5 EPS radarı (2'si uzun menzil), 5 uzun menzilli radar, 2 hava savunma radarı, 1 taktik radar kampüsü, 6 füze hangarı, 17 silah deposu, 12 yakıt tankı, 3 lojistik merkezi, 6 savaş uçağı bakım merkezi, 6 füze fırlatma platformu, 4 HIMARS füze platformu (güdümlü roket sistemi), 1 yakıt iskelesi, 1 insansız deniz aracı deposu, 1 istihbarat veri merkezi, 4 savaş uçağı hangarı, 4 helikopter, 6 füze deposu.”

ABD’nin asker kayıplarına ilişkin de açıklamada bulunan Muhibbi, ABD’nin halkına askeri kayıplar konusunda yalan söylediğini ileri sürerek, en az 200 ABD askerinin bu saldırılar sırasında öldüğünü, yaralı sayısının ise oldukça fazla olduğunu söyledi.

ETİKETLER
İran ABD ABD İran ilişkileri
Sıradaki Haber
Kazakistan Cumhurbaşkanı'ndan Ukrayna'da barış için 'İstanbul' önerisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:14
Bakan Güler Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü
21:15
Yüksekova Kaymakamı ineği telef olan aileye inek ve buzağı hediye etti
20:47
Kazakistan Cumhurbaşkanı'ndan Ukrayna'da barış için 'İstanbul' önerisi
20:40
Ankara'da 122 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi
19:57
Deprem oldu zannetiler, odanın duvarı yıkıldı
18:46
Bakan Göktaş: Merkezi İzleme Sistemi ile 32 bin 203 haneye ulaştık
Türk Dünyası Yayla Festivali'nde buluştu
Türk Dünyası Yayla Festivali'nde buluştu
FOTO FOKUS
İstanbul sağanağa teslim: Alt geçitleri su bastı, trafik kilitlendi
İstanbul sağanağa teslim: Alt geçitleri su bastı, trafik kilitlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ