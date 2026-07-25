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KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
25.07.2026 15:08
, 25.07.2026 15:10
Husiler: Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerini hedef aldık
Yemen'deki İran destekli Husiler: Suudi Arabistan'ın Yenbu kenti ve Cazan bölgelerindeki Aramco tesislerini füze ve kamikaze İHA'larla vurduk.
[Arşiv]
Ayrıntılar geliyor...
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