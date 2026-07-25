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Dünya
AA 25.07.2026 15:08

Husiler: Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerini hedef aldık

Yemen'deki İran destekli Husiler: Suudi Arabistan'ın Yenbu kenti ve Cazan bölgelerindeki Aramco tesislerini füze ve kamikaze İHA'larla vurduk.

Husiler: Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerini hedef aldık
[Arşiv]

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