Hafif Sağanak Yağışlı 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CBS News 25.07.2026 14:09

OpenAI sağlık verilerini ChatGPT’ye taşıdı: Yeni özellik riskleri de beraberinde getiriyor

Her hafta yüz milyonlarca kişinin sağlık tavsiyesi aradığı ChatGPT, kullanıcıların tahlil sonuçlarını ve tıbbi geçmişlerini yükleyebileceği yeni bir alan erişime açtı. Ancak uzmanlar, hatalı teşhis ve veri gizliliği konusunda uyarıyor.

OpenAI sağlık verilerini ChatGPT’ye taşıdı: Yeni özellik riskleri de beraberinde getiriyor

Yapay zeka devi OpenAI, kullanıcıların tahlil sonuçları, kullanılan ilaçlar ve akıllı saat verilerini sisteme yüklemesine olanak tanıyan "ChatGPT Sağlık" özelliğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, yapay zekanın geçmiş testleri karşılaştırma, doktor randevuları arasındaki değişimleri özetleme ve uyku ile egzersiz verilerini analiz etme gibi konularda kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Şirket verilerine göre halihazırda haftada 300 milyon kişi sağlık soruları için ChatGPT’yi kullanıyor. Uzmanlar, bu yoğun ilgiyi sağlık sistemine erişimde yaşanan zorluklara bağlarken, yapay zekanın tam teşekküllü bir doktor gibi görülmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

Hayati riskler ve yanlış teşhis tehlikesi

Yapay zeka modellerinin zaman zaman yanlış, yanıltıcı ve hatta tehlikeli tıbbi yönlendirmeler yapabildiğini belirten uzmanlar, kullanıcıların bu risklerin farkında olması gerektiğini vurguluyor.

Geçtiğimiz dönemde yapay zekanın yanlış tavsiyeleri yüzünden ciddi sağlık sorunları yaşayan ve hayatını kaybeden hastaların vakaları kamuoyuna yansımıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan OpenAI yetkilileri, ChatGPT’nin bir doktor olmadığını ve profesyonel bir tıbbi bakımın ya da teşhisin yerini asla alamayacağını ifade etti.

Sistem içinde bazı güvenlik önlemleri alınmış olsa da mevcut şartlarda doğru kararı verme ve bir doktora başvurma sorumluluğu hâlâ tamamen kullanıcının üzerinde bulunuyor.

Kişisel verilerin gizliliği soru işareti

Sağlık verilerinin yapay zekayla paylaşılması, tıbbi risklerin yanı sıra ciddi bir veri güvenliği tartışmasını da beraberinde getiriyor.

OpenAI, paylaşılan tıbbi kayıtların model eğitimi veya reklam hedeflemesi için kullanılmayacağını ve ekstra şifreleme yöntemleriyle korunacağını taahhüt ediyor.

Ancak bilişim uzmanları, yapay zeka şirketlerinin geçmişte hizmet şartlarını sessizce değiştirebildiğini hatırlatarak son derece hassas olan bu kişisel verilerin uzun vadede nasıl kullanılacağının belirsizliğini koruduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, yapay zekadan elde edilen tüm bilgilerin mutlaka gerçek bir hekim kontrolünden geçirilmesi gerektiği konusunda birleşiyor.

ETİKETLER
OpenAI ChatGPT Tıp Dünyası Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Ebola’ya karşı yeni umut: İlk deneysel aşı insanda denendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:31
Doğu Karadeniz'in doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
15:17
Şişli'de sağanak nedeniyle alt geçidi su bastı
15:10
Husiler: Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerini hedef aldık
14:57
Ordu'da hafta sonu denize girilmesi yasaklandı
14:53
Sondaj gemilerimiz TCG Turgutreis'in korumasında
14:53
Şeybani: İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlalleri bölge için tehdit oluşturuyor
Buğday hasadının ardından balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı
Buğday hasadının ardından balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı
FOTO FOKUS
İstanbul sağanağa teslim: Alt geçitleri su bastı, trafik kilitlendi
İstanbul sağanağa teslim: Alt geçitleri su bastı, trafik kilitlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ