OpenAI sağlık verilerini ChatGPT’ye taşıdı: Yeni özellik riskleri de beraberinde getiriyor

Yapay zeka devi OpenAI, kullanıcıların tahlil sonuçları, kullanılan ilaçlar ve akıllı saat verilerini sisteme yüklemesine olanak tanıyan "ChatGPT Sağlık" özelliğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, yapay zekanın geçmiş testleri karşılaştırma, doktor randevuları arasındaki değişimleri özetleme ve uyku ile egzersiz verilerini analiz etme gibi konularda kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Şirket verilerine göre halihazırda haftada 300 milyon kişi sağlık soruları için ChatGPT’yi kullanıyor. Uzmanlar, bu yoğun ilgiyi sağlık sistemine erişimde yaşanan zorluklara bağlarken, yapay zekanın tam teşekküllü bir doktor gibi görülmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

Hayati riskler ve yanlış teşhis tehlikesi

Yapay zeka modellerinin zaman zaman yanlış, yanıltıcı ve hatta tehlikeli tıbbi yönlendirmeler yapabildiğini belirten uzmanlar, kullanıcıların bu risklerin farkında olması gerektiğini vurguluyor.

Geçtiğimiz dönemde yapay zekanın yanlış tavsiyeleri yüzünden ciddi sağlık sorunları yaşayan ve hayatını kaybeden hastaların vakaları kamuoyuna yansımıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan OpenAI yetkilileri, ChatGPT’nin bir doktor olmadığını ve profesyonel bir tıbbi bakımın ya da teşhisin yerini asla alamayacağını ifade etti.

Sistem içinde bazı güvenlik önlemleri alınmış olsa da mevcut şartlarda doğru kararı verme ve bir doktora başvurma sorumluluğu hâlâ tamamen kullanıcının üzerinde bulunuyor.

Kişisel verilerin gizliliği soru işareti

Sağlık verilerinin yapay zekayla paylaşılması, tıbbi risklerin yanı sıra ciddi bir veri güvenliği tartışmasını da beraberinde getiriyor.

OpenAI, paylaşılan tıbbi kayıtların model eğitimi veya reklam hedeflemesi için kullanılmayacağını ve ekstra şifreleme yöntemleriyle korunacağını taahhüt ediyor.

Ancak bilişim uzmanları, yapay zeka şirketlerinin geçmişte hizmet şartlarını sessizce değiştirebildiğini hatırlatarak son derece hassas olan bu kişisel verilerin uzun vadede nasıl kullanılacağının belirsizliğini koruduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, yapay zekadan elde edilen tüm bilgilerin mutlaka gerçek bir hekim kontrolünden geçirilmesi gerektiği konusunda birleşiyor.