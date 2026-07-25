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Türkiye
AA 25.07.2026 14:42

İstanbul sağanağa teslim: Alt geçitleri su bastı, trafik kilitlendi

İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak ve yer yer dolu yağışı, ulaşımda aksamalara ve su baskınlarına yol açtı. Şile’de metrekareye 57 kilogram yağışın kaydedildiği kentte, hava koşullarının akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde etkisini gösteren kuvvetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Beşiktaş, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi.

D-100 kara yolunda sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.

Bazı alt geçitlerin su basmasına neden olan yağış, bazı ilçelerde de yerini doluya bıraktı.

Anadolu Yakası'nda da Üsküdar, Sancaktepe, Pendik ve Kartal'da, sağanak, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini göstermeyi sürdürüyor.

Kartal Sahili'nde yağışın etkisiyle denizde kirlilik gözlendi. Yollarda biriken sular, hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Bazıları da çareyi kafalarına poşet geçirmekte buldu.

Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.

İstanbul sağanağa teslim: Alt geçitleri su bastı, trafik kilitlendi

Metrekareye 57 kilogram yağış

Ölçümlere göre en fazla yağış, Şile'nin Darlık Köyü'nde metrekareye 57 kilogram olarak kaydedildi. Üsküdar'da 30 kilogram, Eyüpsultan'da 26 kilogram, Şişli'de 21 kilogram yağış ölçüldü.

Yağışların ilerleyen saatlerde, saatte 20 ila 50 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgarla birlikte etkisini artırması bekleniyor. Özellikle Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde gök gürültüsü, şimşek ve kuvvetli yağışların akşam saat 17.00'ye kadar etkili olacağı, gece boyunca ise aralıklarla hafif yağışların görülebileceği tahmin ediliyor.

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