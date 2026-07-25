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Dünya
BBC 25.07.2026 13:22

Ebola’ya karşı yeni umut: İlk deneysel aşı insanda denendi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınına karşı geliştirilen yeni nesil aşı, dünyada ilk kez İngiltere’deki bir gönüllüye uygulandı.

Ebola’ya karşı yeni umut: İlk deneysel aşı insanda denendi

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi bilim insanları, Afrika’daki ölümcül Ebola salgınıyla mücadele etmek amacıyla sekiz hafta gibi kısa bir sürede yeni bir aşı geliştirdi.

COVID-19 pandemisinde kullanılan aşı teknolojisinden faydalanılarak üretilen deneysel aşı, klinik çalışmalar kapsamında dünyada ilk kez 37 yaşındaki Ed Hunt adlı İngiliz gönüllüye yapıldı.

Toplam 50 sağlıklı kişi üzerinde yürütülecek ilk aşama çalışmalarında, aşının güvenliği ve vücutta oluşturacağı bağışıklık yanıtı inceleniyor.

Hedef ölümcül Bundibugyo türü

Mevcut Ebola aşılarının etkisiz kaldığı Bundibugyo türünü hedef alan bu çalışma, söz konusu virüs tipine karşı insanlı deney aşamasına geçen ilk proje olma özelliğini taşıyor.

Uzmanlar, deneysel aşının virüs içermediğini ve katılımcılara kesinlikle hastalık riski yüklemediğini vurguluyor.

Oxford ekibi, aşının güvenilirliği kanıtlandıktan sonra Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde daha geniş kapsamlı saha testlerine geçmeyi planlıyor.

Milyonlarca doz üretime hazır

Salgın bölgesinde bugüne kadar 2 bin 500’den fazla vaka kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı.

Tehdidin büyüklüğü karşısında zaman kaybetmek istemeyen Hindistan Serum Enstitüsü, henüz deneme aşamasındaki bu aşıdan 600 bin dozu hazırda bekletiyor.

Klinik testlerin başarıyla tamamlanması halinde, üretilen aşılar vakit kaybetmeksizin Afrika’daki salgın bölgelerine sevk edilecek.

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Ebola Virüs Aşı Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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