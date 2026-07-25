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Gündem
AA 25.07.2026 12:40

MİT'ten tarihi paylaşım: 91 yıl önceki "gizli mektup açma" formülü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 1933 yılına ait "bizzat açılacaktır" ibareli tarihi bir belgeyi "Özel Koleksiyon"unda yayımladı. Belgede, dönem istihbaratçıların gizli yazışmaları deşifre etmek için kullandığı özel kimyevi formül ve teknik yöntemler ilk kez paylaşıldı.

MİT'ten tarihi paylaşım: 91 yıl önceki "gizli mektup açma" formülü

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "Belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Belgede, 27 Ağustos 1933 tarihli, "bizzat açılacaktır" ibaresiyle, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'ne (MAH) bağlı D (Teknik Destek) Şubesi'nin zarf açıp kapama ve gizli yazı deşifre etme faaliyetlerine örnek olarak, İstanbul B Amirliği'ne gönderilen yazı yer alıyor.

Belgede, şu ifadeler kaydedildi:

"230 numaralı posta kutusuna gelen ve açılmak üzere Riyasete gönderilen mektup D. şubesinden alınan notta yazılan usulle açılmıştır. İki sahifeden ibaret olan bu mektubun ilk sayfası üzerinde tecrübe yapıldığı için yazılar kısmen gaip olmuştur. Okunabilen kısımdaki kelimelerin manalarıyla ikinci sayfanın tercümesi ilişik olarak gönderilmiştir. Burada tercüme edilen mektupta Lüsi imzası bulunmakta olduğundan, mektup sahibinin Lucci Vidman olmasına ihtimal verilmektedir. Bundan sonra bu kutudan alınacak mektuplara kimyevi muamele yapmak icap ederse aşağıdaki formülün kullanılması rica olunur."

Belgenin en altında "not" ibaresi altında söz konusu mektupların ve gizli yazışmaların, 10 gram perchlorür de fer (demir klorür) ve 90 gram maimukattar (damıtılmış su) karışımı ile açılabileceği belirtildi.

Not kısmında karışıma ilişkin, "Elde edilen mahlül bir küvete konularak kağıt aynen fotoğraf kağıdı gibi bunda banyo edilmelidir. Fırça ile sürmek iyi netice vermez." bilgisi de yer aldı.

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