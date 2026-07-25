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TRT Haber 25.07.2026 09:13

35 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 35 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarıda bulundu. Ülkenin büyük bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

35 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat
[Fotograf: AA]

MGM tarafından paylaşılan son hava tahmin raporuna göre, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

13 ile "turuncu" kodlu uyarı

Özellikle Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda yağışların şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda; Amasya, Çorum, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Tokat için kuvvetli yağış; Bolu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce için ise kuvvetli yağışla birlikte etkili olması beklenen fırtına nedeniyle "turuncu" kodlu uyarı yapıldı.

22 il için "sarı" kodlu alarm

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmin edilen bölgelerde yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı bildirildi. Adana, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük ve Osmaniye için ise "sarı" kodlu uyarı verilerek yerel kuvvetli yağışlara karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

Fırtına ve sıcaklık değişimi

Haritadaki verilere göre rüzgarın; Marmara ve Ege kıyılarında saatte 40-60 kilometre, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu bölgelerinde ise saatte 50-70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 37 dereceye kadar çıktığı görülürken, iç kesimlerde yağışla birlikte serinleme etkili olacak.

Ulaşımda aksama ve sel riski

Meteoroloji yetkilileri; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri önemle vurgulandı.

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