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Türkiye
AA 25.07.2026 07:57

Başkentte sağanak etkili oldu

Ankara'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış, sabah saatlerinde de etkili oldu. Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nde yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düştü.

Kentte gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Bazı caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Çöken yola araç düştü

Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak'ta Mutlu Mahallesi'nde bulunan Selçuklu İlkokulu'nun çevre duvarı çöktü. Aynı mahallede İmam Alim Sultan Caddesi'nde ise yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Kent genelinde birçok cadde ve sokak su altında kalırken, köprü altları da yağmur sularıyla doldu. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Rögarların taşması nedeniyle bazı yollarda su seviyesi yükseldi, yağmur suları çöp konteynerlerini sürükledi. Yenikent Sanayi Sitesi'nde çok sayıda iş yerini su bastı. İş yerlerinde su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, sanayi sitesindeki bazı alanlar tamamen su altında kaldı.

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