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Dünya
AA 25.07.2026 05:38

Suudi Arabistan'ın Yenbu kentinde erken uyarı sistemi devreye alındı

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kentinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Yenbu kentinde erken uyarı sistemi devreye alındı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu tarafından Yenbu kentinde olası bir tehlikeye karşı uyarı sisteminin devreye sokulduğu belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlar ve bölgede bulunan kişilere resmi makamların talimatlarını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

Uyarının niteliğine ve tehlikenin kaynağına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Sivil Savunma Müdürlüğünün kısa süre sonra yaptığı yeni açıklamada ise "Yenbu kentinde tehlike sona ermiştir." ifadeleri kullanıldı.

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