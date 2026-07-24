Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.07.2026 22:54

Venezuela, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme kararını BM'ye bildirdi

Venezuela, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) "kesin ve geri dönülemez" şekilde çekilme kararını iletti.

Venezuela, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme kararını BM'ye bildirdi

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in talimatıyla UCM ile ilgili önemli bir karar aldıklarını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres'e Venezuela'nın UCM'nin kurucu sözleşmesi Roma Statüsü'nden ve Statü'nün 127. maddesi uyarınca UCM'den "kesin ve geri dönülemez" şekilde çekilme kararını ilettiğini vurgulayan Plasencia, UCM'nin faaliyetlerini eleştirdi.

Plasencia, şunları kaydetti:

"Venezuela, mahkemenin faaliyetlerinin, Küresel Güney'in zararına olacak şekilde çalışmalarını orantısız bir biçimde Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde yoğunlaştıran, kanıtlanmış bir coğrafi yanlılığa yanıt verdiğini düşünmektedir. Bu yapı, uluslararası adaletin, hakkaniyetle uygulanmaktan uzak, halklar arasındaki eşitsizlikleri derinleştirmek ve onların kendi kaderini tayin ile egemenlik haklarını tanımamak için araçsallaştırıldığını ortaya koymaktadır."

Plasencia, UCM'nin mekanizmalarını adalet ve koruduğunu iddia ettiği halklar yerine farklı çıkarların hizmetine sunduğunu savunarak, "Bu nedenle, Venezuela halkına yönelik zulmü sürdüren ve uluslararası adaletin gidermesi gereken eşitsizlikleri ağırlaştıran bu 'hukuki savaş' boyutunu reddediyoruz. Halkların egemenliğine ve kendi kaderini tayin hakkına saygılı, gerçekten adil bir adalet anlayışına olan bağlılığımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Venezuela Uluslararası Ceza Mahkemesi Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Trump: İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:52
Trump: İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermedim
21:05
Trump'tan Google cezası sonrası AB'ye tarife tehdidi
23:04
Bakan Gürlek: Haluk Levent Yunan adalarına kaçacaktı
21:03
ABD'de marul kaynaklı salgın yayılmaya devam ediyor
20:54
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı
20:22
WSJ: Bahreyn ve Kuveyt, bu ay başında İran'a gizlice savaş uçakları gönderip saldırı düzenledi
Buğday hasadının ardından balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı
Buğday hasadının ardından balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı
FOTO FOKUS
Gazze'de yeni dönem: Hamas yönetimi devretti ancak direniş sürecek
Gazze'de yeni dönem: Hamas yönetimi devretti ancak direniş sürecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ