ABD'de marul kaynaklı salgın yayılmaya devam ediyor

Son vakaların ardından Illinois, Kansas, Oklahoma ve Pennsylvania eyaletleri de salgının görüldüğü bölgeler arasına eklendi. Hastalık daha önce Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio ve West Virginia’da tespit edilmişti.

Mikroskobik bir parazit olan Cyclospora, kirli gıda veya su yoluyla insanlara bulaşarak şiddetli ishal ve ciddi sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açıyor.

Bazı vakalarda hastaların hastanede tedavi altına alınması gerekiyor.

Tedarikçi firma ürünleri geri çağırdı

Salgına neden olan marulların dev üretici firmalardan Taylor Farms ile bağlantılı olduğu belirlendi. Şirket, Meksika’nın orta bölgesinden temin ettiği tüm göbek marul ürünlerini gönüllü olarak piyasadan çekme kararı aldı.

Birçok büyük zincir market ve tanınmış restorana ürün sağlayan firmanın bu adımı, yayılımı engellemek amacıyla atıldı.

Vaka sayıları rekor düzeye ulaştı

Yıl başından bu yana bildirilen vaka sayıları, önceki yılların ortalamasını katbekat aşarak ülkede bugüne kadar görülen en büyük parazit salgınlarından biri haline geldi.

Sağlık yetkilileri, mayıs ayından itibaren laboratuvarla doğrulanmış binlerce vaka kaydetti.

Belirtilerin ortaya çıkmasının haftalar alması ise salgının kaynağını takip etmeyi ve kontrol altına almayı zorlaştırıyor.