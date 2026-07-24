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Gündem
TRT Haber 24.07.2026 20:37

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığınca, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İçişleri Bakanlığı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak" ve "Rüşvet Almak" suçlarından tutuklanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı: 

"İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/102274 sayılı soruşturması kapsamında, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.07.2026 tarih ve 2026/611 sorgu sayılı kararı ile “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” ve “Rüşvet Almak” suçlarından tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. "

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