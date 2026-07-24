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Dünya
AA 24.07.2026 20:20

WSJ: Bahreyn ve Kuveyt, bu ay başında İran'a gizlice savaş uçakları gönderip saldırı düzenledi

Bahreyn ve Kuveyt'in temmuz ayının ilk günlerinde İran içerisindeki bazı noktalara "gizli bir şekilde" savaş uçakları göndererek saldırılar düzenlediği iddia edildi.

WSJ: Bahreyn ve Kuveyt, bu ay başında İran'a gizlice savaş uçakları gönderip saldırı düzenledi

Wall Street Journal'in (WSJ) konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberde, İran'a, bazı Körfez ülkelerinden misilleme saldırılar yapıldığı öne sürüldü.

Ülkelerinde ABD üsleri bulunan Bahreyn ve Kuveyt'in Tahran yönetiminin saldırılarına karşılık olarak İran'a "gizli bir şekilde" savaş uçakları gönderdiği ve hava saldırıları düzenlediğini iddia eden kaynaklar, saldırılarda askeri tesislerin yanı sıra insansız hava aracı ve füze depolarının hedef alındığını ileri sürdü.

Haberde, Kuveyt ve Bahreyn yönetimlerinden konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt gelmediği aktarıldı.

Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, sık sık hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.

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