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Türkiye
AA 25.07.2026 00:18

Kırıkkale'de otobüs devrildi: 40 kişi yaralandı

Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otobüs devrildi: 40 kişi yaralandı

Kırıkkale-Samsun kara yolunun Kimeski mevkisinde Bursa'dan Kars'a seyreden C.D. idaresindeki yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yolcu otobüsünde bulunan 39'u yolcu 42 kişiden 40'ı yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Vali Yardımcısı ve Yahşihan Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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Kırıkkale Otobüs Trafik Kazası
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