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TRT Haber 25.07.2026 13:09

Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonlarda 15 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmaların, İçişleri Bakanlığı ile tam koordinasyon içinde, çok yönlü ve derinlemesine sürdürüldüğünü belirtti.

Soruşturma kapsamında bu hafta gerçekleştirilen "yeni dalga" operasyonlara ilişkin detayları paylaşan Gürlek, "32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edilmiş; 15 şüpheli tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye’ye iade süreci başlatılmıştır. 2 şüphelinin gözaltı işlemleri ise sürmektedir." ifadelerini kullandı.

"Dijital kayıtlar ve deliller titizlikle inceleniyor"

Soruşturmanın teknik boyutuna da değinen Bakan Gürlek, şunları kaydetti;

HTS ve daraltılmış baz kayıtları, kamera görüntüleri, dijital materyaller, mali hareketler, hastane verileri, araçlar ile DNA ve kriminal bulgular titizlikle incelenmektedir. Silinen ya da değiştirildiği değerlendirilen kayıtların geri getirilmesine ve maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesineyönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bu vesileyle, büyük bir özveriyle soruşturmaları koordine eden Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza, özellikle JASAT ekiplerimize, KOM Başkanlığımıza, MASAK’a ve Adli Tıp Kurumumuza teşekkür ediyorum.

"Gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz"

Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku’nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız.

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