Filenin Sultanları final yolunda

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde bugün ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başlayacak.

Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde rakibini mağlup ederek Çin karşısında elde ettiği son üç resmi maçlık galibiyet serisini sürdürmek için parkeye çıkacak.

Sultanlar, yarı final öncesi kupa hedefiyle motive

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Deniz Uyanık ve Defne Başyolcu, final etabı öncesinde yoğun şekilde çalıştıklarını ve takım motivasyonunun yüksek olduğunu belirtti.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) çeyrek finali geçerek yarı finalde Çin ile eşleşen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyucusu Deniz Uyanık, üzerlerindeki baskıyı kontrol ettiklerini belirterek, "Üzerimizde bir baskı olduğunu biliyoruz. Ancak bunu kontrol ederek en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Çeyrek final öncesinde biraz tedirgindik çünkü Kanada bizim için zorlu ve iyi bir rakipti. Buna rağmen maçı 3-1 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardık. Bunun için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yarı finalde karşılaşacakları Çin'in oyun yapısıyla ilgili konuşan milli sporcu, "Yeni rakibimiz çok daha hızlı bir oyun stiline sahip. Gerçekten çok iyi savunma yapıyorlar. Biz de buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çekişmeli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ancak kazanacağımıza inanıyorum." dedi.

Takımdaki atmosferin iyi olduğunu ve tüm takımın kupa hedefi doğrultusunda yoğun şekilde çalıştığını söyleyen milli voleybolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Takımın atmosferi çok iyi, herkesin sağlık durumu yerinde. Hepimiz madalya ve kupa kazanmak için çok çalışıyoruz. Bu yoğun çalışmaların getirdiği bir yorgunluk var ancak bu, tatlı bir yorgunluk. Bizi maç içinde kendimizi daha fazla zorlamaya itiyor. Motivasyonumuzun yüksek olmasının nedenlerinden biri de bu. Çünkü madalya ve kupayı kazandığınızda yaşadığınız bütün yorgunluğun hiçbir anlamı kalmayacağını biliyorsunuz. Kupa ve madalya hedefi, motivasyonumuzun en önemli kaynağı.”

"Benim için ilk tecrübe"

Milli voleybolcu Defne Başyolcu, hedeflerinin organizasyonu altın madalyayla tamamlamak olduğunu vurgulayarak, "Çeyrek final maçımızı kazandığımız için çok mutluyuz. Hedefimiz tabii ki şampiyon olmak ve altın madalyayı kazanmak. Bunun için antrenmanlarda ve fitness çalışmalarında yüksek tempoda çalışarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

Organizasyonun final etabında ilk kez mücadele ettiğini belirten Defne, takımda bulunduğu her anın kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu dile getirerek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Benim için ilk final etabı tecrübesi. Ablalarımdan öğrendiğim çok şey var. Burada yaşadığım her an bana yeni bir deneyim kazandırıyor. Takıldığım bir konu olduğunda yardım istemekten hiç çekinmiyorum. Sorduğum her soruda bana destek oluyorlar. Her gün yeni bir şey öğrendiğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Örnek aldığı takım arkadaşlarının yalnızca antrenman ve maçlardaki performanslarını değil, saha dışındaki alışkanlıklarını da yakından takip ettiğini anlatan Defne Başyolcu, "İdol olarak gördüğüm ablalarımın günlük rutinlerini gözlemlemek beni çok etkiliyor. Beslenme ve dinlenme şekillerinin yanı sıra saha dışındaki hayatlarını görmek de bana önemli bir tecrübe kazandırıyor. Bana her konuda örnek oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ailesinin milli takım maçlarını büyük bir heyecanla takip ettiğini anlatan Başyolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her maç öncesinde ailemle konuşarak onların duasını alıyorum. Onlar da çok mutlu ve heyecanlı. Maçlarımızı başından sonuna kadar televizyon karşısında izliyorlar, bir an bile ekranın başından ayrılmıyorlar. Türk halkının desteğini de burada hissediyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz ve finale çok yakınız. Bizi izlemeye ve desteklemeye devam etsinler."

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen organizasyonda Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen ay-yıldızlı ekip, başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Türkiye, yarı finalde ev sahibi Çin ile 25 Temmuz Cumartesi günü TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda 6. kez yarı finale yükselen ay-yıldızlı ekip, Çin karşısında oynadığı son üç resmi maçı kazandı. Milliler, rakibini elemesi halinde Brezilya-İtalya karşılaşmasının galibiyle finalde mücadele edecek.