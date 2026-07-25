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Türkiye
AA 25.07.2026 11:08

Amasya'da belediyeye bağlı katı atık tesisine 2,3 milyon lira ceza

Amasya'da, geçen pazar günü yangın çıkan belediyeye bağlı Amasya Katı Atık Birliği (AKAB) Düzenli Depolama Sahası’nda inceleme yapıldı. Bölgede Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen AKAB’a 2 milyon 346 bin TL ceza kesildi.

Amasya'da belediyeye bağlı katı atık tesisine 2,3 milyon lira ceza

Amasya Belediye Başkanlığı’nın sorumluluğundaki Amasya Katı Atık Birliği (AKAB) Düzenli Depolama Sahası’nda pazar günü çıkan yangın kontrol altına alındı. Ancak atıkların içten yanması nedeniyle bölgede günlerdir tütmeler devam ediyor.

Bölgede bulunan 2 hava kalitesi izleme istasyonunun yanı sıra yangın sonrası Bakanlığın mobil hava kalitesi ölçüm aracı da bölgeye gönderildi.

Çevre kirliliğine neden olan depolama alanında inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez denetim ekipleri tesisin Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiğini tespit etti. AKAB’a Çevre Kanunu’na istinaden 2 milyon 346 bin TL idari ceza uygulandı.

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Amasya Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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