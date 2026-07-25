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Ekonomi
AA 25.07.2026 11:49

Otomobilde en çok tercih edilen renkler gri ve beyaz oldu

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en çok tercih edilen renkler "gri" ve "beyaz", marka ise "Renault" oldu.

Otomobilde en çok tercih edilen renkler gri ve beyaz oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a geriledi. Söz konusu taşıtların 456 bin 50'si otomobil olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımına bakıldığında en çok tercih edilen rengin "gri" olduğu görüldü.

Yılın 6 ayında 190 bin 529 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu 117 bin 4 ile beyaz, 54 bin 144 ile siyah, 44 bin 877 ile mavi, 25 bin 379 ile yeşil, 14 bin 634 ile kırmızı, 5 bin 988 ile kahverengi takip etti. Bu dönemde 1576 turuncu, 1370 sarı otomobilin de trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

En çok Renault marka otomobil tercih edildi

Bu yılın ocak-haziran döneminde kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımına bakıldığında ise Renault öne çıktı.

Yılın ilk yarısında 15 bin 136 Renault marka otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bunu 5 bin 248 ile Hyundai, 4 bin 908 ile Volkswagen ve 4 bin 791 ile Fiat izledi.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan araçların renklerine göre dağılımı şöyle:

Renk Adet
Gri 190.529
Beyaz 117.004
Siyah 54.144
Mavi 44.877
Yeşil 25.379
Kırmızı 14.634
Kahverengi 5.988
Turuncu 1.576
Sarı 1.370
Bilinmiyor 549

Ocak-haziran döneminde en çok kaydı yapılan 10 otomobil markası şunlar:

Marka Adet
Renault 15.136
Hyundai 5.248
Volkswagen 4.908
Fiat 4.791
Toyota 3.825
Peugeot 3.695
Mercedes-Benz 3.022
Citroen 2.272
BMW 2.077
Togg 2.073
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