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Dünya
AA 25.07.2026 12:28

Katil İsrail'in son 48 saatte Gazze'de düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in son 48 saatte Gazze'de düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 6 kişinin naaşının ulaştırıldığı, bunlardan ikisinin daha önce aldığı yara nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırılarda ayrıca 37 kişinin yaralandığı ve hastanelere sevk edildiği ifade edildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1191 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 853 kişinin yaralandığı, enkazdan ise 802 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 305'e, yaralı sayısının ise 173 bin 961’e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de enkaz altında ve yollarda hâlen çok sayıda kişinin bulunduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yetersiz imkanlar nedeniyle bu kişilere ulaşamadığı belirtildi.

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