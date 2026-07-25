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Türkiye
AA 25.07.2026 19:53

Deprem oldu zannetiler, odanın duvarı yıkıldı

İstanbul Şişli'de 6 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairenin odasının duvarı yıkıldı.

Deprem oldu zannetiler, odanın duvarı yıkıldı
[Fotograf: AA]

İstanbul Şişli Halaskargazi Mahallesi Kuyumcu İrfan Sokak'ta bulunan binanın üçüncü katındaki dairenin yatak odasının duvarı yıkılarak yandaki araziye düştü. Parçalar çevredeki iş yerlerine zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, zabıta ve polis ekibi sevk edildi.

Zabıta, tutanak tutup olayla ilgili inceleme başlattı.

Deprem oldu zannetiler, odanın duvarı yıkıldı

Dairede yaşayan 97 yaşındaki kadının yazlığında olduğu öğrenildi.

Deprem oldu zannetiler

Aynı sokakta bulunan bir iş yerinde çalışan Ceylan Ceylan, gazetecilere, bir anda şiddetli bir gürültü duyduklarını ve deprem olduğunu zannettiklerini söyledi.

Dışarı çıktıklarında binadaki bir dairenin duvarının çöktüğünü gördüklerini belirten Ceylan, kopan parçaların ve demirlerin çalıştığı iş yerine de zarar verdiğini dile getirdi.

Büyük korku yaşadıklarını söyleyen Ceylan, "Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Binada yaşayan teyze, şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu. Diğer katlardaki insanların hepsi deprem oldu diye aşağıya indi." dedi.

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İstanbul Deprem
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