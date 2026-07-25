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Türkiye
TRT Haber 25.07.2026 16:29

Meteorolojik uyarı verilen illerde 18 bin 705 personel görevlendirildi

AFAD, meteorolojik uyarı verilen illerde ilgili kurum ve kuruluşlardan toplam 18 bin 705 personel ile 8 bin 696 aracın 7/24 esasına göre görev yaptığını ve bu kapsamda ulaştırılan 514 ihbarın tamamına Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde müdahale edildiğini açıkladı.

Meteorolojik uyarı verilen illerde 18 bin 705 personel görevlendirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Meteoroloji tarafından bugün 13 ile turuncu ve 22 ile sarı uyarı verildiği hatırlatıldı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik olayların afet ve acil durumlara dönüşmesini engellemeye yönelik hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmalarının, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik uyarı iletilen illerin valiliklerine mesaj formu, e-posta ve telefon yoluyla gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapıldığı, gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi.

Daire Başkanı seviyesinde görevlendirme yapıldı

Yürütülen çalışmalara destek vermek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından daire başkanı seviyesinde görevlendirmelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Meteorolojik uyarı verilen illerimizde, ilgili kurum ve kuruluşlarımızdan toplam 18 bin 705 personel ve 8 bin 696 araç 7/24 esasına göre görev almaktadır. An itibarıyla 514 ihbar alınmış olup tüm ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili ekiplerimiz tarafından müdahale edilmiştir."

Açıklamada, olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilerek, vatandaşların meteorolojik bilgilendirmeleri takip etmeleri, yetkili merciler tarafından yapılan uyarıları dikkate almaları ve alınan tedbirlere riayet etmeleri gerektiği önemle hatırlatıldı.

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