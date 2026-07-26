Genç bilim insanları Türkiye'ye 19 madalya kazandırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası olimpiyatlarda madalya kazanan öğrencilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Öğrencilerin, uluslararası bilim olimpiyatlarından madalyalarla dönmeye devam ettiğini belirten Kacır, "İşte Türkiye'mizin gurur tablosu. Çin'in Şangay şehrinde düzenlenen, 117 ülkeden 666 öğrencinin yarıştığı 67. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya, Litvanya'nın Vilnius şehrinde düzenlenen, 78 ülkeden 302 öğrencinin yarıştığı 37. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz 2 altın ve 2 gümüş madalya, Özbekistan'ın Taşkent şehrinde düzenlenen, 93 ülkeden 360'ın üzerinde öğrencinin yarıştığı 58. Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz 4 gümüş madalya, Kolombiya'nın Bucaramanga şehrinde düzenlenen, 87 ülkeden 381 öğrencinin yarıştığı 56. Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz 5 gümüş madalya kazandılar. Türkiye'mizi başarıyla temsil ederek, bizi gururlandıran tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çin'de 6'da 6 başarı

Açıklamada verilen bilgilere göre, Çin'deki yarışmada Türkiye'yi temsil eden 6 öğrencinin tamamı, madalya kazandı. İlgili program kapsamında, TÜBİTAK BİDEB tarafından yetiştirilen öğrencilerden Umut Kağan Yazgan altın madalya kazanırken, Ege Akgün, Mustafa Dortluoğlu ve Tuğra Özbey Eratlı gümüş madalya, Alperen İnan ve Selim Doğan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Litvanya'da da Ahmet Alp Alaftargil ve Ahsen Sena Girgin altın madalya kazanarak zirveye adlarını yazdırırken, Çağan Gürel ve Bilal Bostan ise gümüş madalya elde etti.

Özbekistan'da da TÜBİTAK destekleriyle yetişen öğrenciler Arda Yazıcıoğlu, Bahri Eren Sarıkaya, Kaan Doğan ve Mustafa Efe Cesur sergiledikleri başarılı performansla gümüş madalya kazandı.

Kolombiya'da ise Eren Akarsu, Mert Andaç Karan, Rüzgar Kuşaklı, Şenol Tarhan ve Yiğit Koca kazandıkları gümüş madalyayla, Türkiye'nin temel bilimlerdeki gücünü uluslararası arenada bir kez daha kanıtladı.