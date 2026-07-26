YKS tercih kılavuzu yayımlandı: İşte üniversitelerin toplam kontenjanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) sonuçları 21 Temmuz'da açıklandıktan sonra adaylara ön bilgi vermek amacıyla 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.

Buna göre YKS tercihleri, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınavın, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 225 bin 76, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 473 bin 113, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 143 bin 270 aday girdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin istihdam planlaması, iş gücüne duyulan ihtiyacı, gelecekte öne çıkacak alanları ve ülkenin beşeri sermayesinin doğru şekilde yönlendirilmesi gibi çok sayıda parametreyi dikkate alarak program kontenjanlarında düzenlemeler yapmaya devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerin bu yıl ön lisans programlarında toplam 371 bin 476, lisans programlarında toplam 407 bin 80, özel yetenek programlarında ise toplam 27 bin 191 olmak üzere 805 bin 747 kontenjan bulunuyor.

Kontenjanın 602 bin 117'si devlet, 184 bin 914'ü vakıf, 18 bin 716'sı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan üniversiteler için ayrıldı.

Okul birincileri için 17 bin 862, şehit yakını, gazi ve gazi yakını için 3 bin 673, 34 yaş üstü kadınlar için de 10 bin 363 özel kontenjan tanımlandı.

Yeni açılan programların kontenjanları

YÖK tarafından açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek.

Bu kapsamda bu yıl lisansta ilk kez açılacak "Tarih ve Yapay Zeka" bölümünde 10, "Felsefe ve Yapay Zeka" bölümünde 18, "İşletme ve Yapay Zeka" bölümünde 10, "Finansal Teknoloji" bölümünde 30, "Biyoteknoloji ve Genetik" bölümünde 40, "Paramedik" bölümünde 40 ve "Balıkçılık Teknolojisi" bölümünde de 30 kontenjan bulunuyor.

Ön lisans düzeyinde ise "Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama" bölümünde 80, "Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon" bölümünde 30, "Dijital Oyun Teknolojileri" bölümünde 60, "Mobil Güvenlik Teknolojileri" 30, "İlaç Üretim Teknolojisi" bölümünde 30, "Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği" bölümünde 90, "Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği" bölümünde 105, "Laboratuvar Hayvanları" bölümünde 30, "Balıkçılık Teknolojisi" bölümünde 30 kontenjan yer alıyor.

Açık öğretimde ilk kez Yapay Zeka Destekli Kodlama programı yer alıyor

YÖK, açık öğretim programlarına da 2 yeni bölüm ekledi. Bu kapsamda "Yapay Zeka Destekli Kodlama" ile "Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı" programları açık öğretimden ilk kez öğrenci kabul edecek. Her iki bölüme de 250'şer kontenjan tanımlandı.

Böylelikle açılan bu bölümlere toplam 1163 kontenjan ayrıldı.

Tıp fakültelerinde 18 binden fazla kontenjan bulunuyor

Beslenme ve diyetetik, bilgisayar mühendisliği, diş hekimliği, eczacılık, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, hukuk, mimarlık, psikoloji ve tıp programlarının kontenjanları da belli oldu.

Bu kapsamda beslenme ve diyetetik programının kontenjanı 3 bin 539, bilgisayar mühendisliği programının kontenjanı 13 bin 430, diş hekimliği programının kontenjanı 6 bin 587, eczacılık programının kontenjanı 3 bin 166, fizyoterapi ve rehabilitasyon programının kontenjanı 5 bin 98, hemşirelik programının kontenjanı ise 16 bin 845 olarak gerçekleşti.

Hukuk programına 8 bin 812, mimarlık programına 3 bin 906, psikoloji programına 10 bin 465, tıp programına ise bu yıl 18 bin 627 kontenjan ayrıldı.

Hukuk fakültelerine giriş sıralaması barajı 100 bin oldu

Hukuk fakültelerini tercih etmek isteyen adaylar için bu fakültelere girişte uygulanan en düşük başarı sıralaması barajı 125 binden 100 bine çekildi.

Ayrıca, mimarlık fakültelerini tercih edecek adayların sayısal puan türünde en düşük 250 bin, tıp fakültelerini tercih edeceklerin 50 bin, eczacılık fakültelerini tercih edeceklerin 100 bin, diş hekimliği fakültelerini tercih edeceklerin 80 bin, öğretmenlik programlarını tercih edeceklerin ise ilgili puan türünde 300 bin başarı sıralaması içinde yer alması gerekiyor.

OSB'de faaliyet gösteren meslek yüksekokulların kontenjanı artırıldı

Ön lisans düzeyinde "Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri" alanındaki programların kontenjanı, 2022'de 29 bin 944 idi. YÖK, bu yıl bu alandaki bölümlerin toplam kontenjanında 2022'ye göre yüzde 107 artış yaparak 62 bin 104'e yükseltti.

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) faaliyet gösteren meslek yüksekokulların kontenjanlarında da artış yaşandı. 2022'de 2 bin 499 olan kontenjan sayısı yaklaşık yüzde 70 artırılarak 4 bin 245'e yükseltildi.

Lisans programlarında aralarında "Yapay Zeka Mühendisliği", "Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği" ve "Yazılım Mühendisliği" gibi bölümlerinde yer aldığı "Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri" alanındaki programların kontenjanları, 2022'deki kontenjana göre yüzde 23 artırılarak bu yıl 53 bin 817 oldu.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarında ise toplam kontenjan geçen yıla göre yüzde 11 arttı.

Siber Güvenlik alanında kontenjanlar yükseldi

Spor Bilimleri fakültelerinde bulunan programların kontenjanları da artırıldı. Bu fakültelerin kontenjan sayıları bu yıl 14 bin 846'ya yükseltildi.

Ayrıca Siber Güvenlik alanının programlarında da kontenjanlar yükseltildi. YÖK, bu programlara toplam 772 kontenjan tanımladı.

Öte yandan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversitelerde birkaç yıldır kontenjanlarda sürdürdükleri dönüşüme devam edeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kontenjan konusunu yalnızca sayısal mesele olarak değil, ülkemizin insan kaynağı planlamasının stratejik bir unsuru olarak ele almaktayız. Üniversitelerimizin akademik ve fiziki kapasitesi, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ve geleceğin meslek alanları birlikte değerlendirilerek çok dengeli ve rasyonel bir planlama yapmaktayız."