MEB Akademi Giriş Sınavı'nın ilk oturumu tamamlandı

Sınavın ilk oturumu AGS, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde, 1031 bina, 17 bin 92 salonda düzenlendi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

391 bin 906 adayın başvurduğu AGS'de, adaylara sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayan AGS'de adaylara çoktan seçmeli 80 soru soruldu.

Emniyet görevlileri dahil 51 bin 978 kişinin görev yaptığı AGS, saat 12.05'te sona erdi.

Veliler yakınlarını yalnız bırakmadı

AGS oturumuna girecek adayları yalnız bırakmak istemeyen bazı veliler de sabah saatlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi önüne geldi.

Fakültenin girişinde sınava girecek yakınlarına başarılar dileyerek uğurlayan veliler, onların sınav heyecanına ortak oldu.

İkinci oturum saat 14.45'te

MEB-AGS'nin ikinci ve son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) de saat 14.45'te uygulanacak ve adaylara alanlarına göre sorular yöneltilecek.

Sınava girdiği alana göre adaylara 50 çoktan seçmeli sorunun yöneltileceği ÖABT'de ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik, fizik, kimya/kimya teknolojisi testlerinde 90 dakika, biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam-hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi testlerinde ise 70 dakika süre verilecek

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.