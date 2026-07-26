AFAD ve TÜBİTAK'tan 'Ulusal Deprem Araştırmaları Programı Ortak Çağrısı'

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK ile AFAD'ın eş finansman desteği ile "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında "UDAP Ulusal Deprem Araştırmaları Programı Ortak Çağrısı" açılıyor.

Deprem riskinin azaltılmasına yönelik yeni yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmek ve afet yönetimi kapasitesini güçlendirecek araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla başlatılan programda, jeofizik, jeoloji, deprem mühendisliği, afet yönetimi ve veri bilimi gibi disiplinleri kapsayan araştırmalar desteklenecek.

Program kapsamındaki projeler ile deprem kaynak süreçlerinin anlaşılması, deprem gözlem teknolojilerinin geliştirilmesi ile deprem tehlike ve risk analizlerinin geliştirilmesi bekleniyor.

Çağrı kapsamında "Deprem Kaynak Süreçlerinin Anlaşılması ve Gözlem Teknolojilerinin Geliştirilmesi" ile "Deprem Tehlike ve Risk Analizlerinin Geliştirilmesi" başlıklı öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularında sunulacak proje önerilerine destek verilecek.

Projeler için destek süresi azami 24 ay, destek üst limiti ise 3 milyon lira olarak açıklandı.

Çevrim içi başvurunun tamamlanması için son tarih 21 Eylül saat 23.59, çevrim içi başvuruları tamamlanmış projelerin elektronik imza işlemleri için son tarih ise 24 Eylül saat 23.59 olarak belirlendi.