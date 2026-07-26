Bahçeli'den şampiyon Filenin Sultanlarına tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten tebrik ettiğini belirtti.

Nene Hatun'un yiğitliğini, Şerife Bacı'nın korkusuzluğunu, Kara Fatma'nın cesaretini yüreklerinde taşıyan Türk kadınlarının, sahada gösterdikleri azim, inanç ve mücadele ruhuyla aziz milletine tarifsiz bir gurur yaşattığını vurgulayan Bahçeli, "Ay yıldızlı al bayrağımızı dünyanın zirvesinde gururla dalgalandıran Filenin Sultanları, Türk kadınının zorluklar karşısındaki mücadele kudretini bütün cihana bir kez daha ilan etmiştir. Bu büyük zaferde emeği geçen Türkiye Voleybol Federasyonumuzu, teknik ekibimizi ve kıymetli sporcularımızı gönülden kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.