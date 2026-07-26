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Dünya
AA 26.07.2026 17:47

İran Cumhurbaşkanı'ndan ABD saldırılarında hasar gören altyapının yeniden inşa edilmesi talimatı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD saldırılarının ardından hasar gören altyapının hızla yeniden inşa edilmesi ve konuyla ilgili olarak en iyi teknolojinin kullanılması talimatını verdi.

İran Cumhurbaşkanı'ndan ABD saldırılarında hasar gören altyapının yeniden inşa edilmesi talimatı

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran’da Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.

Kendisine, deniz, hava ve kara ulaşımı ile sınır kapıları ve gümrüklerle alakalı raporların sunulmasının ardından Pezeşkiyan, ABD saldırılarının ardından hasar gören altyapının hızla yeniden inşası ve konuyla ilgili olarak en iyi teknolojinin kullanılması talimatı verdi.

Pezeşkiyan ayrıca, zarar gören ulaşım noktaları için alternatif güzergahların devreye sokulması gerektiğini söyledi.

ABD’nin İran’ın altyapısına yönelik saldırılarını “savaş suçu” olarak niteleyen Pezeşkiyan, konunun yetkili uluslararası makamlar nezdinde takip edilmesi gerektiğini belirtti.​​​​​​​

Pezeşkiyan, özellikle komşu ülkelerle olan ulaşım ağlarının genişletilmesi ve demir yolu ağlarının tamamlanmasıyla birlikte ülkenin stratejik konumunun daha da güçleneceğini ve jeopolitik kapasitesinin artacağını dile getirdi.

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