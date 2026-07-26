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Gündem
TRT Haber 26.07.2026 17:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Filenin Sultanlarına tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya’yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye’yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Filenin Sultanlarına tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya’yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye’yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Şampiyon Filenin Sultanları
Şampiyon Filenin Sultanları

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Filenin Sultanları Recep Tayyip Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı
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