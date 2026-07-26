Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Filenin Sultanlarına tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya’yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye’yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya’yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye’yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.