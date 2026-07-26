İran: Hürmüz Boğazı'ndan barışçıl geçişlerin sağlanması ilkesine bağlılığımız sürüyor

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatibzade, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Güneydoğu Asya Dostluk ve İşbirliği Antlaşması toplantısında konuştu.

Tahran yönetiminin gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla diplomasiye bağlı kaldığını belirten Hatibzade, ülkesinin gerçek diplomasiye, adil diyaloğa ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin barışçıl geçişinin sağlanması ilkesine bağlı olduğunu, buna karşın hiçbir koşulda ABD'nin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinde hakimiyet kurmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

İran'ın ulusal güvenliği konusunda taviz vermeyeceğini söyleyen Hatibzade, BM Şartı uyarınca meşru müdafaa hakkına sahip olduklarını belirterek ülkesinin kendisine yönelik tehditlerin kaynağına karşı uluslararası hukuk çerçevesinde savunma tedbirleri alma hakkını kullanacağını dile getirdi.