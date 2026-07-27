İran: Ukrayna İran'ın hiçbir eylemi karşılıksız bırakmadığını yakında anlayabilir

Azizi, sosyal medya platformundaki hesabından, Ukrayna’ya ilişkin açıklamada bulundu.

İran’a yönelik saldırıların her zaman bir bedeli olduğunu vurgulayan Azizi, ABD ve İsrail’in bu durumun farkında olduğunu belirterek, “Ukrayna yakında İran'ın hiçbir eylemi karşılıksız bırakmadığını anlayabilir.” dedi.

Azizi ayrıca yine Ukrayna’ya atıf yaparak, “Yanlış hesap yapanların listesi uzuyor.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıyı kınamıştı.

Ayrıca Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, konuyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.