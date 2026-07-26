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Dünya
AA 26.07.2026 22:43

Arap Birliği'nden Trump'a katil İsrail'in işgal ve ihlallerini durdurma çağrısı

Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi, Orta Doğu'daki durumun "tehlikeli bir patlama noktasına" doğru ilerlediği uyarısında bulunarak, ABD Başkanı Donald Trump'a katil İsrail’in Gazze Şeridi, işgal altındaki Kudüs ile Batı Şeria'daki ihlallerini durdurma çağrısında bulundu.

Arap Birliği'nden Trump'a katil İsrail'in işgal ve ihlallerini durdurma çağrısı

Arap Birliği'nden yapılan açıklamaya göre Genel Sekreter Nebil Fehmi, Filistin meselesinde yaşanan tıkanıklık ve Körfez krizindeki tırmanış nedeniyle bölgedeki şartların son derece tehlikeli bir sürece girdiğini ve çok yönlü bir patlama noktasına ilerlediğini belirtti.

Fehmi, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasında tüm tarafların sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, özellikle geçen ekim ayında Gazze'deki savaşı sonlandırmak amacıyla bir “barış planı” başlatan ABD Başkanı Trump ve yönetiminin bu konuda özel bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

"2 milyon Filistinli açlık ve hastalıkla karşı karşıya"

Planın ilan edilmesinin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen ikinci aşamada bir ilerleme sağlanamadığına dikkati çeken Fehmi, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon Filistinlinin elverişsiz çadırlarda hastalık ve açlıkla mücadele ettiğini kaydetti.

Fehmi, buna karşın İsrail işgal hükümeti yetkililerinin Gazze'de uzun vadeli yerleşim ve toprak kontrolünü genişletme söylemlerini sürdürdüğüne işaret etti.

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılması beklenen görüşme öncesinde değerlendirmelerde bulunan Fehmi, Trump'tan Şarm el-Şeyh barış projesini akamete uğratmaya çalışan İsrail hükümetinin aşırılıkçı hırslarını dizginlemesini istedi.

Fehmi, Mescid-i Aksa ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te tekrarlanan İsrail ihlallerinin derhal durdurulması ve işgal altındaki Batı Şeria'da savunmasız Filistin halkına saldıran Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grupların engellenmesi çağrısında bulundu.

"İsrail, Filistin varlığını ortadan kaldırmaya çalışıyor"

Fehmi, İsrail hükümetinin sömürgeci genişleme, zorunlu göç politikaları ve Filistin yönetimine ait finansal kaynaklara el koyarak halka temel hizmetlerin sunulmasını engelleme yoluyla Filistin varlığını tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediğini bildirdi.

Trump'ın, Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen, Gazze'nin yeniden imarını ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasını hedefleyen 20 maddelik planın hazırlanmasında kilit bir rol oynadığını hatırlatan Fehmi, ABD Başkanı'nın İsrail'in barış planının içini boşaltmayı, Gazze'deki insani krizi belirsiz bir süreye yaymayı ve Batı Şeria'yı fiilen ilhak etmeyi amaçlayan oyalama taktiklerine karşı kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.

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