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Dünya
AP 11.06.2026 19:38

Dünya Kupası'nda salgın alarmı: Uzmanlar büyük kalabalıklara karşı uyarıyor

Kuzey Amerika genelinde milyonlarca futbolseverin heyecanla takip ettiği Dünya Kupası karşılaşmaları devam ederken, sağlık yetkilileri organizasyon süresince bulaşıcı hastalıkların yayılma riskine karşı en üst düzeyde alarma geçti.

Dünya Kupası'nda salgın alarmı: Uzmanlar büyük kalabalıklara karşı uyarıyor

Yaklaşık altı hafta sürecek olan ve 16 farklı şehirde tıklım tıklım dolan stadyumlar, eğlence mekanları ile turistik alanlar, enfeksiyon hastalıklarının yayılması için uygun bir zemin hazırlıyor. Sağlık uzmanları, bu süreçte mide rahatsızlıklarına yol açan norovirüsten sivrisinekler vasıtasıyla bulaşan dang ateşine kadar geniş bir liste üzerinde takip yürütüyor.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü, özellikle dünyanın en bulaşıcı hastalıklarından biri olan kızamığa karşı acil uyarı yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kızamık vakalarının şimdiden ciddi sayılara ulaşması ve hastalığın Kanada ile Meksika'da da yayılması endişeleri artırıyor. Uzmanlar, aşısız bir kişinin virüsü çok sayıda insana bulaştırabileceğini hatırlatarak taraftarları aşı olmaya çağırıyor.

Atık sular ve sosyal medya mercek altında

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile yerel sağlık birimleri, olası bir salgının önüne geçebilmek için gelişmiş takip yöntemleri kullanıyor. Salgın belirtilerini erkenden tespit edebilmek amacıyla hastane başvuruları ve sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra şehirlerin atık suları da laboratuvarlarda titizlikle inceleniyor.

Gelişmiş atık su testleri, virüslerin genetik materyallerini ilk hastalar acil servislere başvurmadan günler önce ortaya çıkarabiliyor. Bazı ev sahibi şehirlerde yapılan atık su analizlerinde hepatit A ve ishal vakalarına yol açan rotavirüs gibi etkenlerin tespit edilmesi üzerine, uluslararası havalimanları dahil olmak üzere kritik noktalarda tarama faaliyetleri yoğunlaştırıldı.

Afrika'daki Ebola salgını yakından takip ediliyor

Sağlık kuruluşları, aynı dönemde Orta Afrika'da devam eden Ebola salgını nedeniyle de tedbirlerini sürdürüyor. Ancak uzmanlar, Ebola virüsünün solunum yoluyla değil yalnızca enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla doğrudan teması halinde bulaşması sebebiyle turnuva genelinde yayılma riskinin çok düşük olduğunu vurguluyor.

Dünya Kupası boyunca asıl riskin kızamık gibi havadan kolayca yayılan enfeksiyonlar olduğu belirtiliyor. Geçmişte Vancouver Olimpiyat Oyunları'nda kızamık, Güney Kore ve Milano'daki organizasyonlarda ise norovirüs salgınlarının yaşandığını hatırlatan uzmanlar, aylar öncesinden başlatılan acil durum tatbikatları ve koordinasyon ağları sayesinde gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade ediyor.

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