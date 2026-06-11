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Dünya
AA 11.06.2026 19:12

Hürmüz Boğazı'ndan son 2 günde yalnızca 2 gemi geçti

Küresel ticaretin stratejik geçit noktası Hürmüz Boğazı'ndan son 2 günde yalnızca 2 ticari gemi geçti. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği yaklaşık son 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Hürmüz Boğazı'ndan son 2 günde yalnızca 2 gemi geçti

ABD/İsrail-İran Savaşı'nda gerilim yeniden artarken, İran Devrim Muhafızları Ordusu bugün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını ve boğaza yaklaşılmasının "düşmanla işbirliği" olarak kabul edileceğini bildirdi. Hiçbir geminin Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki demirleme alanlarından ayrılmaması uyarısında bulunuldu.

Veri analitik şirketi Kpler verilerinden derlediği bilgilere göre, 10 Haziran'da 353 bin varil petrol ürünü yüklü Well Sail isimli petrol tankeri İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek üzere Hürmüz Boğazı'nı geçti.

Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Boğaz'ın "yeniden kapatıldığını" duyurmadan önce ise Pakistan'dan Irak'a hareket eden Lucky Chem isimli petrol tankeri boş şekilde Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'e girdi. Tanker, Hürmüz Boğazı'nda İran kara sularının kullanıldığı "İran rotasından" Boğaz'ı geçti.

2 günde 2 ticari gemi geçti

Böylece Hürmüz Boğazı'ndan son 2 günde yalnızca 2 ticari geminin geçtiği görülürken, bu geçitteki günlük ticari gemi trafiği yaklaşık son 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Son olarak 7 Mayıs'ta Boğaz'dan bir gemi geçmişti.

Hürmüz Boğazı'ndan 9 Haziran'da ise 5'i yüklü olmak üzere toplam 6 ticari gemi geçmişti.

Boğaz'daki gemi trafiği savaş öncesi seviyelere göre yüzde 90'ın üzerinde düşük seyretmeye devam ediyor. Küresel ticaret için stratejik konumda bulunan Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesinde günlük ortalama 130 gemi geçiyordu.

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Hürmüz Boğazı Gemi İran ABD Ticaret
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