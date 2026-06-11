Parçalı Bulutlu 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 11.06.2026 18:08

Pentagon’da kimyasal alarm: Çok sayıda kat tahliye edildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında tespit edilen "hava kalitesi sorunu" nedeniyle çok sayıda kat ve koridor kapatılarak acil tahliye işlemleri başlatıldı.

Pentagon’da kimyasal alarm: Çok sayıda kat tahliye edildi

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, bina içindeki sistemlerin bir hava kalitesi sorunu tespit ettiğini açıkladı.

Durumun ciddiyeti tam olarak anlaşılana kadar ihtiyati tedbirlerin devreye sokulduğunu belirten sözcü, bakanlığın standart koruma protokollerini uyguladığını ifade etti.

Bu kapsamda, olaydan etkilenen bölgeler için "bulunduğun yeri koru" emri verilirken, müdahale ekiplerinin bina sakinlerine destek olmak üzere hazır bekletildiği bildirildi.

Tehlikeli madde ekipleri sevk edildi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, devasa Pentagon kompleksinin ikinci ve beşinci katları arasındaki belirli koridorlar tamamen giriş çıkışa kapatıldı.

Bina içindeki güvenlik görevlilerinin gaz maskeleri ve tam teçhizatlı kimyasal koruyucu giysilerle önlem aldığı aktarıldı.

Pentagon Koruma Teşkilatı bünyesindeki tehlikeli madde müdahale ekibi, Arlington Bölgesi İtfaiye Departmanı'nın da desteğiyle olaya müdahale etmeyi sürdürüyor.

İtfaiye ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla bina içinde bir tehlikeli madde operasyonu yürüttüklerini teyit etti.

ETİKETLER
ABD Hava Kalitesi Pentagon
Sıradaki Haber
Netanyahu, Trump'ın İran'a yeni saldırı açıklamasının ardından güvenlik kabinesini topluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:29
Haaretz: İsrail, arkeolojiyi Batı Şeria'yı ilhak etmek için araç olarak kullanıyor
18:25
Ankara'da 3 ton sahte deterjan ele geçirildi
18:19
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Kızılay Töreni'ndeki konuşmasına ilişkin paylaşım
17:50
Netanyahu, Trump'ın İran'a yeni saldırı açıklamasının ardından güvenlik kabinesini topluyor
17:45
Af Örgütü Genel Sekreteri'nden AB'nin İsrail'in "etnik temizlik" politikalarına sessizliğine tepki
17:38
Yapay zeka yarışı: Gençlere kapalı istihdam patlaması
Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı
Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı
FOTO FOKUS
Türk mühendislerin eseri TCG Derya lojistik gücünü sergiliyor
Türk mühendislerin eseri TCG Derya lojistik gücünü sergiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ