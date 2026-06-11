Parçalı Bulutlu 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.06.2026 17:48

Netanyahu, Trump'ın İran'a yeni saldırı açıklamasının ardından güvenlik kabinesini topluyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a bu gece de saldırı düzenleyeceklerini duyurmasının ardından bu akşam daraltılmış güvenlik kabinesini toplayacağı bildirildi.

Netanyahu, Trump'ın İran'a yeni saldırı açıklamasının ardından güvenlik kabinesini topluyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun bazı bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle akşam yerel saatle 20.00’de bir araya geleceği aktarıldı.

Toplantıda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yürüttüğü işgalin yanı sıra ABD'nin İran'a saldırıları ve Tel Aviv yönetiminin atacağı adımların ele alınmasının beklendiği aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, İran'a dün gece düzenlenen saldırıların ardından, bu gece "daha kapsamlı ve şiddetli" saldırılar olacağını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Trump'ın talimatıyla dün gece İran'daki çok sayıda hedefe "meşru müdafaa" saldırıları düzenlediklerini duyurmuştu.

İran basını ise ülkenin güneyindeki denizde İran ve ABD donanmaları arasında çatışmalar yaşandığını bildirmişti.

ETİKETLER
Donald Trump ABD İran ABD İran ilişkileri ABD-İsrail-İran Savaşı Netanyahu
Sıradaki Haber
Af Örgütü Genel Sekreteri'nden AB'nin İsrail'in "etnik temizlik" politikalarına sessizliğine tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:29
Haaretz: İsrail, arkeolojiyi Batı Şeria'yı ilhak etmek için araç olarak kullanıyor
18:25
Ankara'da 3 ton sahte deterjan ele geçirildi
18:19
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Kızılay Töreni'ndeki konuşmasına ilişkin paylaşım
18:14
Pentagon’da kimyasal alarm: Çok sayıda kat tahliye edildi
17:45
Af Örgütü Genel Sekreteri'nden AB'nin İsrail'in "etnik temizlik" politikalarına sessizliğine tepki
17:38
Yapay zeka yarışı: Gençlere kapalı istihdam patlaması
Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı
Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı
FOTO FOKUS
Türk mühendislerin eseri TCG Derya lojistik gücünü sergiliyor
Türk mühendislerin eseri TCG Derya lojistik gücünü sergiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ