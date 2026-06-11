Yapay zeka yarışı: Gençlere kapalı istihdam patlaması

ABD'li büyük şirketler yapay zeka pozisyonlarını doldurmak için yoğun bir çaba harcarken, kariyerinin başındaki adaylar bu yarışta geride kalıyor. Yeni yapılan araştırmalar, ekonominin en dinamik sektörü haline gelen bu alandaki fırsatların büyük oranda derin tecrübeye sahip profesyonellere ayrıldığını gösteriyor.

S&P 500 şirketlerinin LinkedIn üzerinden yayınladığı yapay zeka bağlantılı ilanlar incelendiğinde, veri analisti veya makine öğrenimi mühendisi gibi pozisyonların yüzde 70'inden fazlasının kıdemli düzeydeki uzmanları hedeflediği görülüyor. Giriş seviyesindeki ilanların oranı ise yüzde 13 gibi oldukça düşük bir seviyede kalıyor. Bu durum, yapay zeka alanında kariyer yapmak isteyen gençlerin iş bulmasını ciddi şekilde zorlaştırıyor.

Giriş seviyesindeki görevler yapay zekaya devrediliyor

Sektörde yaşanan bu daralma, yapay zekanın insan gücünün yerini alacağı yönündeki endişeleri haklı çıkarıyor. Ancak buradaki asıl sorun, yapay zekanın insanları tamamen ikame etmesinden ziyade iş gücü piyasasını daraltması olarak öne çıkıyor. Şirketler, hızla değişen bu teknolojik dönüşüm sürecinde kendilerine rehberlik edecek deneyimli isimleri kadrolarına katmak istiyor.

Sektöre yeni başlayanların deneyim kazanmasını sağlayan ilk taslakları hazırlamak veya rutin veri işleme gibi başlangıç düzeyindeki görevler artık yapay zekaya devrediliyor. Geriye kalan iş ise yalnızca yapay zekanın ürettiği çıktıların deneyimli uzmanlar tarafından denetlenmesi oluyor. Bu durum, gençlerin deneyim kazanarak yükselebileceği geleneksel kariyer basamaklarını ortadan kaldırıyor.

Şirketler için gelecekte yetenek krizi riski var

Uzmanlar, şirketlerin yalnızca bugünü düşünerek sadece deneyimli personele odaklanmasının uzun vadede riskli bir yaklaşım olduğunu belirtiyor. Genç yetenekler büyük kurumsal firmalarda kendilerine yer bulamadıklarında, pazar payı kapmaya çalışan ve daha dinamik olan yapay zeka girişimlerine yöneliyor. Bu durum, yerleşik büyük şirketlerin gelecekteki yetenek havuzunu tehlikeye atıyor.

İş dünyası temsilcileri, yöneticilerin kariyer merdiveninin ilk basamağını tamamen yok etmek yerine, genç çalışanları yapay zekanın desteklediği daha karmaşık ve katma değerli işlere yönlendirecek yeni stratejiler geliştirmesi gerektiğini vurguluyor.