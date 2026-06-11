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Dünya
AA 11.06.2026 15:52

FIFA "siyasi" buldu, Haiti forma tasarımını değiştirdi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Haiti, formasındaki tasvirin FIFA tarafından siyasi bulunması nedeniyle tasarımı değiştirdi.

FIFA "siyasi" buldu, Haiti forma tasarımını değiştirdi

Turnuvaya 1974'ten sonra ikinci kez katılma hakkını kazanan Haiti, formasının ilk tasarımında 18 Kasım 1803 tarihinde Fransız ordusuna karşı kazanılan Vertieres Savaşı ve Haiti Devrimi'nden ilham alınan tasvire yer vermişti.

Haiti Futbol Federasyonu, FIFA'nın "ülkenin bayrağını göndere çeken bağımsızlık yanlıları" tasvirini siyasi bulması ve değiştirilmesini istemesinin ardından forma tasarımını değiştirdi.

FIFA "siyasi" buldu, Haiti forma tasarımını değiştirdi

Haiti, şubat ayındaki Kış Olimpiyatları'ndan önce de kayak kıyafetlerindeki bir tasvir nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) talebi üzerine değişiklik yapmak zorunda kalmıştı.

Turnuva tarihinde henüz puanı bulunmayan Haiti, 14 Haziran Pazar günü TSİ 04.00'te İskoçya ile karşılaşacak.

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