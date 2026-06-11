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Dünya
TRT Haber, AA 11.06.2026 15:30

Trump'tan "İran'ı çok sert vuracağız" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'ı bu gece "çok sert şekilde vuracağını" açıkladı.

Trump'tan "İran'ı çok sert vuracağız" mesajı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun bu gece İran'ı "çok sert bir şekilde vuracağını" belirtti.

Halihazırda İran'a ait donanma, hava kuvvetleri, radar, uçaksavar dahil tüm savunma unsurları ile saldırı gücünün büyük bir kısmının "yok olmuş durumda" olduğunu ileri süren Trump şunları kaydetti:

"Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi, petrol ve doğal gaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız."

"Dün üzerlerine 250 milyon dolarlık bomba yağdırdık"

Trump ayrıca, "Anlaşma yapmak için can atıyorlar. Dün gece üzerlerine 250 milyon dolarlık bomba yağdırdık. Aslında boyun eğmiş durumdalar. Sadece henüz bunun farkında değiller." ifadelerini kullandı.

İran: ABD saldırıları ateşkesi fiilen işlevsiz hale getirdi

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, ABD'nin son saldırılarının devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesine aykırı olduğu ve bu eylemlerin 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesi pratikte anlamsız hale getirdiği ifade edildi.

ABD'nin bazı bölge ülkelerinin topraklarını söz konusu saldırılarda kullanmaya devam ettiği savunulan açıklamada, İran'ın saldırıların kaynağına karşı meşru müdafaa hakkını kullanacağını ve ülkeye yönelik tehditleri etkisiz hale getirmekte kararlı olduğu kaydedildi.

İran ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri'ni uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.

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