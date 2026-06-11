Gazze'de 26 hasta, İsrail kısıtlamaları altındaki Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "hasta seyahat dosyalarının yönetimi ve takibi konusunda yoğun çalışmalara devam edildiği ve yurt dışında tedavi gerektiren vakalar için çıkış prosedürlerini kolaylaştırmak amacıyla ilgili yetkililerle sürekli koordinasyon sağlanmakta" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tedavilerine yurt dışında devam etmek üzere 26 hasta ve 46 refakatçinin Refah Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı ifade edildi.

Çok sayıda hasta ve yaralının tedavi görmek amacıyla yurt dışına çıkış izni beklediği aktarılan açıklamada, söz konusu kişilerin gerekli tıbbi bakımı zamanında alabilmeleri, tedavi olabilmeleri ve yaşam haklarının korunabilmesi için çıkış işlemlerinin hızlandırılması çağrısı yinelendi.

İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sektörünün ağır darbe aldığı Gazze’de devam eden saldırılar ve sağlık altyapısındaki yetersizlikler nedeniyle ağır yaralı ve kronik hastaların tedavi için Gazze dışına sevk edilmesi gerekiyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, tedavi için bölgeden çıkışına izin verilenlerin sayısının ihtiyacı karşılamadığını belirterek ilgili mercilerden hasta ve yaralıların tahliyesinin hızlandırılmasını istemişti.

Bakanlık Gazze dışında tedavi için listelere kayıtlı binlerce hasta ve yaralının ise hala çıkış izni beklediğini aktarmıştı.

Filistin Kızılayı, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın kısıtlı olarak açıldığı 2 Şubat'tan beri yalnızca 700 yaralının tedavi için Gazze dışına çıkabildiği, yurt dışında tedavi için bekleyen 18 bin yaralı ve hasta bulunduğu kaydedildi.

Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in sınır engeli

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'teki ateşkese rağmen 28 Şubat'ta, Refah Sınır Kapısı dahil bölgedeki tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmişti.

İsrail makamları, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nda farklı gerekçelerle sık sık kısıtlamalar uyguluyor.