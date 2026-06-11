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Dünya
AA 11.06.2026 13:09

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından, İran'ın ülkeye yönelik tekrarlanan saldırılarına tepki

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın ülkeye yönelik tekrarlanan saldırılarını kınayarak, söz konusu eylemlerin bölgede gerilimleri düşürmeyi amaçlayan çabaların baltalanması anlamına geldiğini belirtti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından, İran'ın ülkeye yönelik tekrarlanan saldırılarına tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'ın saldırıların tekrarlanmasının "Kuveyt'in asla müsamaha göstermeyeceği ve hoş görmeyeceği sistematik ve saldırgan bir yaklaşımı" yansıttığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırılar Kuveyt'in egemenliğine yönelik açık bir ihlal, uluslararası hukuk kuralları ile Birleşmiş Milletler Şartı’nın ağır bir şekilde çiğnenmesi ve bölgede gerilimi düşürmeye yönelik çabaların baltalanması anlamına gelmektedir."

Açıklamada, ülkenin güvenliğini korumak, topraklarını ve hayati tesislerini savunmak için gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu yineledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gece ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik saldırıları başlattığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.

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