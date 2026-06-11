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Dünya
AA 11.06.2026 18:35

İşgalci İsrail'in Lübnan'da devam eden hava saldırılarında ölü sayısı 9'a yükseldi

Katil İsrail ordusunun, Lübnan'da sürdürdüğü hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

İşgalci İsrail'in Lübnan'da devam eden hava saldırılarında ölü sayısı 9'a yükseldi

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki çeşitli bölgeleri bombalamaya devam ediyor.

İsrail ordusunun güneydeki Sur kentine bağlı Abbasiye beldesini hedef aldığı saldırıda en az 4 kişi yaşamını yitirirken, kentin Vadi Celyu bölgesinde seyir halindeki bir motosiklete yönelik hava saldırısında ise 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları ayrıca El-Mecadil, Mecdel Zun ve Zebkin beldelerini de bombaladı.

İsrail'in gün içinde Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

2 Mart'tan beri Lübnan'da 3 bin 696 kişi öldürüldü

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 15 artarak 3 bin 711'e yükseldi, 11 bin 483 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 696 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

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