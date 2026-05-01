Banksy’den Londra’nın merkezine gece yarısı operasyonu: Nasıl yaptı?

Londra’nın merkezindeki Waterloo Place’e, yüzü bayrakla örtülmüş takım elbiseli bir lideri temsil eden devasa bir heykelin yerleştirilmesi, "Bu kadar güvenlik varken nasıl başarıldı?" sorusunu akıllara getirdi.

Sanatçının paylaştığı görüntüler, aylarca süren hazırlığın ardından uygulamanın sadece dakikalar içinde tamamlandığını gösteriyor. Gece karanlığında, trafik konileri ve turuncu yelekli profesyonel bir ekiple bölgeye giren Banksy, devasa bir vinç yardımıyla yapıtını kaide üzerine oturttu. Uzmanlar, operasyonun arkasında Metallica konserlerini 24 saatte kurabilecek kapasitede, son derece deneyimli ve profesyonel bir ekibin olduğunu belirtiyor.

Hükümet binaları ve büyükelçiliklerin tam ortasına dikilen heykel, kamuoyunda büyük bir beğeni toplarken Westminster Şehir Konseyi olaydan önceden haberdar edilmediklerini açıkladı. Buna rağmen konsey, heykelin şehrin sanat ortamına heyecan verici bir katkı sunduğunu belirterek eseri koruma altına aldıklarını ve halkın ziyaretine açık kalacağını duyurdu.

Tarihi figürlerin heykelleriyle çevrili bir meydanda, uçurumun kenarındaki bir lideri tasvir eden bu çalışma, Banksy’nin güncel siyasi liderlik anlayışına yönelik sert bir eleştirisi olarak yorumlanıyor.