Çok Bulutlu 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.05.2026 12:39

BM'ye göre İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısı uluslararası hukuka aykırı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Gazze'ye ablukanın acilen kaldırılması çağrısında bulundu.

BM'ye göre İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısı uluslararası hukuka aykırı

İsrail'in uluslararası sularda Gazze'ye doğru seyreden silahsız sivil gemileri durdurmasının ilk kez olmadığına dikkati çeken Al-Kheetan, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuk, açık denizlerde seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına alır ve çok sınırlı durumlar dışında yabancı sivil gemilerin durdurulmasına izin vermez. İsrail'i, durdurulan gemilerdeki ve kendi gözetimindeki tüm bireylerin haklarına tam olarak saygı göstermeye, onlara karşı herhangi bir güç kullanımının, muamelenin ve gözaltı koşullarının uluslararası hukuka tam olarak uygun olmasını sağlamaya ve gözaltının hukuka uygunluğunu gecikmeden sorgulama hakkı dahil tüm adil yargılama güvencelerine saygı göstermeye çağırıyoruz."

Al-Kheetan, işgalci güç olarak İsrail'in, elindeki tüm imkanlar dahilinde sivil nüfusun hayatta kalması için gerekli gıda, tıbbi ve diğer malzemeleri en geniş ölçüde sağlaması gerektiğine işaret etti.

İsrail'in Uluslararası Adalet Divanının (UAD) emrettiği gibi tarafsız insani yardımın hızlı ve engelsiz şekilde ulaştırılmasını kabul etmesi ve kolaylaştırması gerektiğini bir kez daha yinelediklerinin altını çizen Al-Kheetan, "İsrail'i Gazze ablukasını acilen kaldırmaya ve mümkün olan her yolla hayat kurtarıcı malzemelerin girişine izin vermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz’e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamazken 180’inin İsrail tarafından alıkonduğu bildiriliyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 31 teknenin Yunan kara sularına girdiğini belirtti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail Yunanistan Gazze
