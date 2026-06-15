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TRT Haber 15.06.2026 20:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Erdoğan, ABD ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin bir biçimde devamının mühim olduğunu, Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Görüşmede, Kıbrıs Adası'ndaki son gelişmeler, Gazze ve Lübnan'daki insani durum da ele alındı.

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