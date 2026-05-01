AA 01.05.2026 15:10

Ankara'da kamyonetin altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Kırkkonaklar Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde seyir halindeki özel su firmasına ait kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yokuş aşağı hızla ilerleyen aracın sürücüsü, iddiaya göre kamyonet hareket halindeyken araçtan aşağı atladı.

Kamyonet, o sırada kanalizasyon hattında Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) adına çalışma yaptığı belirtilen taşeron firma personeli Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş'a çarptı.

İşçileri altına alan kamyonet, park halindeki araçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirhan ve Ortataş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı.

Sıradaki Haber
İstanbul 1 Mayıs'ta 35 bin kamerayla izlendi
SON HABERLER
16:31
Dışişleri'nden Ali Zeydi'ye tebrik mesajı
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
16:02
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilme kriterleri düzenlendi
16:24
Milli masa tenisçilerden Balkanlar'da madalya yağmuru
15:48
Elektrik santrallerine 1,11 milyar liralık destek
16:11
İran devlet medyası: İran, son teklifini Pakistanlı ara bulucularla ABD'ye iletti
